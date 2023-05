Zelensky | nel tour in Ue accordi per pacchetti potenti di difesa

... ma ha anche incontrato Volodymyr. Quanto basta a far credere alla conduttrice che 'Meloni riconquista lo spazio che fu di Mario Draghi ,vagone di testa dell'Europa, assieme alla ...... con Olaf (Scholz), Emmanuel (Macron) e oggiRegno Unito. Pacchetti di difesa davvero importanti e potenti. Questi sono gli accordi". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrcitato ...pomeriggio è andato in Vaticano per una visita a Papa Francesco È stata una giornata di appuntamenti istituzionali a Roma per il presidente dell'Ucraina Volodymyr. Con un apparato di ...

Zelensky al Quirinale, Mattarella: 'Siamo al vostro fianco' - IL FILM DELLA GIORNATA - Cronaca Agenzia ANSA

"Sono estremamente soddisfatto dei nostri risultati e accordi" raggiunti in Italia, Germania, Francia e Regno Unito. "E sono molto grato a Rishi (Sunak). È stato un buon incontro con Giorgia (Meloni), ...In due giorni il presidente ucraino è volato nelle principali capitali europee per solidificare le proprie alleanze e ottenere quello che ancora manca a Kiev per lanciare la controffensiva. Questo ...