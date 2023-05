Zelensky | «Mosca sarà sconfitta entro l' anno»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da Roma vola a Berlino il presidente ucraino Volodymyr, dove ha dichiarato: «Larussairreversibile e arriverà già quest’». Il presidente ucraino, scortato dai caccia tedeschi, si sta dedicando al suo tour europeo volto a rafforzare i legami con gli alleati europei e stringere i tempi sulla consegna delle armi. «Ad ogni visita, le capacità difensive e offensive dell’Ucraina aumentano. Il legame con l’Europa si rafforza e la pressione sulla Russia aumenta», ha scritto sul suo canale Telegramda Parigi. «Incontrerò il mio amico Emmanuel. Discutiamo i punti più importanti delle relazioni bilaterali». Il cancelliere Olaf Scholz ha riconosciuto le condizioni di Kiev per la pace. «La Russia deve ritirare le sue truppe, non può funzionare altrimenti», ha dichiarato Scholz ...

...danel corso del conflitto. "Sarà un primo passo importante per la compensazione", ha spiegato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Il piano di pace del presidente......senza l'Ucraina' e vuol dire forte sostegno per il piano di pace del presidente Volodymyr. ...per la guerra in Ucraina e l'Ue promoverà l'istituzione di un registro sui danni provocati da...È comprensibile che avenuto a cercare aiuti e sostegni per una pace sul terreno, in ...di sgarbi e umiliazioni a chiedere 'udienza' a Putin e di potersi recare oltre che a Kiev anche a, ...

Ucraina, ultime notizie. Zelensky, visita lampo a Parigi dopo Berlino. Kiev riconquista terreno a ... Il Sole 24 ORE

Alla volta di Kiev partiranno quattro sistemi antiaerei, numerosi Gepard, una trentina di Leopard e un centinaio di carri armati blindati. Dalla Germania, in particolare, arriva la conferma della cons ...Il leader M5s Giuseppe Conte critica ancora una volta la linea del governo sulla guerra in Ucraina: “Questa strategia militare, che ha bandito ...