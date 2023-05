Zelensky in volo verso Kiev dopo gli incontri europei | «Grazie Italia per l’aiuto alla difesa dei nostri cieli»

(Di lunedì 15 maggio 2023)tre giorni dinelle principali cancellerie europee, un tour iniziato a Roma e conclusosi a Londra,dymyrè di ritorno a. E dall’aereo che lo sta riportando a casa, nel cuore della guerra, il presidente dell’Ucraina vuole ringraziare nuovamente i Paesi che stanno sostenendonel conflitto contro la Russia. «Torniamo più forti, ne sono sicuro. In tutti gliabbiamo discusso della nostra Formula di pace, e ora c’è più disponibilità da parte deipartner a seguirci», scrive, «c’è più sostegno per la nostra adesione all’Ue, più comprensione del fatto che l’adesione dell’UcrainaNato è inevitabile», che fissa così i tre obiettivi politici. Nel video condiviso ...

Il presidente ucraino Volodymir... 'Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in. ... Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni". Sunak a: '...

La campagna d’Europa di Zelensky non punta solo a droni o miliardi ma soprattutto a blindare sul piano politico la prossima fase ...Dopo il vertice in Francia con Macron il presidente, a sorpresa, vola in Gran Bretagna dove incassa nuovi aiuti militari. Rivelazioni su Prigozhin che aiuterebbe i soldati ucraini. Londra addestrerà i ...