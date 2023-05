Un giro tra le capitali europee perche si spiega con la volontà di incassare il rinnovato supporto degli alleati che finora hanno sostenuto la battaglia di Kiev per difendersi'......all'Eliseo fra il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo ucraino Volodymyr. ... Un messaggio importante nella prima visita in Germania'invasione russa,Quindi, a seguire, gli interventi del presidente dell'Ucraina, Volodymyr, del presidente ... La giornata sarà conclusa da una cena di lavoro'emblematico titolo 'United for Ucraine'. Nella ...

Zelensky dall'aereo: torniamo a casa più forti TGLA7

Solidarietà e armi, tante e assortite, giungono a Kiev da Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Il tour europeo di Zelensky, a sorpresa"ha fatto tappa anche a Londra, per il faccia a faccia con il ...A Berlino dopo la tappa italiana, Volodymyr Zelensky ha chiesto a Olaf Scholz la partecipazione della Germania alla «coalizione dei caccia» per vincere contro Vladimir Putin, con ...