Zelensky da Macron | ' nuove sanzioni contro la Russia'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrsi è recato ieri sera in Francia per una cena di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmannuel. Al termine dell'inentrambi hanno ...

Il presidente ucraino Volodymyrsi è recato ieri sera in Francia per una cena di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmannuel. Al termine dell'incontro entrambi hanno ribadito la richiesta di nuove sanzioni ...... "Incontrerò il mio amico Rishi" 02:29 Wp: "Prigozhin offrì a Kiev la posizione delle truppe russe" 01:01 La Francia promette all'Ucraina altri carri armati 00:29: "Nuove sanzioni a ...Leggi anche Ucraina:chiedono nuove sanzioni contro Russiaa 'Porta a Porta': 'Xi Jinping non darà armi a Putin. Nessuna mediazione, solo pace giusta'da Papa ...

Il viaggio del presidente ucraino verso Londra avviene dopo le tappe di Parigi, Berlino e Roma. Secondo il Wp, a gennaio Prigozhin offrì a Kiev notizie ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky da Macron a Parigi. Oggi vede Sunak a Londra. LIVE ...