Zelensky | ' con Gb lavoriamo a una ' ' coalizione per i jet'

"Nel prossimo futuro sentirete alcune decisioni molto importanti, ma dobbiamo lavorarci ancora un po'", ha aggiunto. .Cosi' il primo ministro britannico, Rishi Sunak, durante un breve scambioil presidente ucraino, Volodymyr, a Chequers. "Grazie mille. il vostro supporto e' gia' molto per noi. Ed e' un ...Quindi la stilettata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni : "Davanti al Papa, per esempio, non andrei vestito di bianco enon mi vestirei di nero". Sui colori degli alleati ...

Zelensky a Porta a Porta: "Quando saremo al confine con la Crimea con la controffensiva, il sostegno alla Rus… la Repubblica

A Berlino dopo la tappa italiana, Volodymyr Zelensky ha chiesto a Olaf Scholz la partecipazione della Germania alla «coalizione dei caccia» per vincere contro Vladimir Putin, con ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto al termine dei colloqui a Chequers col premier britannico Rishi Sunak che stanno lavorando alla creazione di "una coalizione per i jet" da guerra da f ...