Zelensky a Parigi | Francia promette all' Ucraina nuovi aiuti

Nuovo pacchetto di aiuti militari anche dalla Germania La Francia ha promesso nuovi aiuti militari a Kiev durante l'annunciato viaggio del presidente ucraino Volodymyr. Una ...Dopo il viaggio in Germania, il presidente ucraino è arrivato all'Eliseo, dove lo ha accolto il capo di Stato francese. I due si sono poi avviati verso i saloni dell'Eliseo dovee Macron parleranno della situazione in Ucraina e dei 'bisogni urgenti umanitari e militari' di Kiev durante una cena di lavoro. Al centro della visita alla Germania 'armi, difesa aerea, ...Carri armati, sistemi di difesa antiaerea, altri armamenti. Sostegni anche alla popolazione per i prossimi mesi. Domenica tra Berlino eper Volodymyrche ieri ad Aquisgrana ha ricevuto il premio 'Carlo Magno'. Sono tutti passi verso l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Prima deve concludersi la guerra. Sul campo,...

