Zanoli | «La Samp non merita questo | il mio futuro…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le parole di Alessandro, esterno delladoria, nel pre partita della gara di Serie A contro l’Empoli Alessandroha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita didoria-Empoli. L’esterno è arrivato in prestito dal Napoli durante il calciomercato di gennaio. LE PAROLE – «Bisogna fare di tutto per la maglia, per noi e per i tifosi. Per ladoria tutta che nondi stare dove è. Il futuro? Bisogna dare il 100% per un futuro più roseo».