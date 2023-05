Zanoli in gol in Sampdoria-Empoli | con assist di Quagliarella | asse ‘napoletano’ – VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023) Alessandroha segnato un gol durante, match di Serie A. La rete è arrivata sudi Fabio. Alessandrosegna il suo secondo gol il Serie A. La prima rete è stata segnata dacontro il Verona. Il difensore di proprietà del Napoli ha fatto esperienza con la squadra doriana ed ha accumulato minuti importanti per la sua crescita, nonostante i liguri non siano riusciti ad evitare la retrocessione. Bello il gol messo a segno da Zanoni durante, sudel napoletano Fabio. Il tiro a volo è strozzato, ma beffa il portiere avversario e serve alla squadra blucerchiata a portarsi in vantaggio. L'articolo proviene da Calcio ...

