WWE | Possibile spoiler per un match in vista di Night of Champions

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Premium Live Eventofche andrà in scena in Arabia Saudita alla fine del mese di maggio sembra già preannunciarsi come uno dei piu’ importanti dell’anno. Il format sarà quello in cui ogni titolo verrà difeso e con una card che va mano mano a delinearsi mancano ancora alcuni tasselli da riempire. Uno riguarda proprio quello del titolo interconinentale difeso da Gunther e pare che stanotte verrà rilevato l’avversario. Il nome Stando a Boozer666, rinomato account che conosce piu’ di una situazione dietro le quinte, stasera sarà Mustafa Ali a laurearsi come contender. Ricordiamo che Mustafa non lotta in unsingolo da maggio 2022 e non ha mai tenuto tra le braccia un titolo WWE.

... in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario diRaw (programma televisivo della ... Tra le più celebri èinserire l'interpretazione del pugile Labbra Tonanti in Rocky III ...... CEO della compagnia) e Paul 'Triple H' Levesque come Chief Content Officer, sono certa che la... Si parla anche dellacessione della ...... in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario diRaw (programma televisivo della ... Tra le più celebri èinserire l'interpretazione del pugile Labbra Tonanti in Rocky III ...

WWE: Indiscrezioni sul possibile nuovo sfidante di GUNTHER, ecco il favorito Zona Wrestling

Johnny Gargano ha superato l'infortunio alla spalla ed ha avuto modo di tornare a lottare nel corso dell'ultimo Live Event WWE la scorsa notte.Lo scorso anno, nello stesso periodo, la federazione si recò in Galles per Clash At The Castle. Tra le possibili destinazioni occhio all’Australia. La WWE sembra, infatti, interessata a tornare nel ...