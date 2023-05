Washington Post | Prigozhin offrì a Kiev posizione truppe russe

Sul campo di battaglia, la chiave della controffensiva di Kiev resta Bakhmut dove le truppe ucraine continuano ad avanzare. Secondo il, a gennaio il capo della Wagner Prigozhin offrì all'Ucraina informazioni sulle postazioni delle truppe russe chiedendo in cambio il ritiro proprio da Bakhmut. Prigozhin aveva fatto ...... riporta unsull'account ufficiale sui social media del tribunale, senza però aggiungere ... Relazioni tra Usa e Cina sempre molto tese Le relazioni trae Pechino sono molto tesi tra ...La ricostruzione del. Il G7 sta per mettere nuove sanzioni contro la Russia, anche ai paesi terzi che la aiutano illegalmente. La Francia ...

La rivelazione del Washington Post: «Prigozhin ha offerto all'Ucraina informazioni sulle truppe russe» Open

France has agreed to train and equip several Ukrainian battalions with tens of armored vehicles and light tanks.Steve Reeves, the father of the seventh-grader who stopped a bus during the driver’s medical emergency, said his son was alert because he doesn’t have a phone.