Wanda Nara in perizoma | la FOTO sul letto è devastante | followers in tilt

(Di lunedì 15 maggio 2023)manda ancora una volta il web inpostando sui social network unagrafia in cui indossa soltanto il: pazzesca.è una delle showgirl più famose al mondo. La nativa di Buenos Aires figura spesso e volentieri sulle prime pagine dei giornali: in questi anni ha conquistato tantissimisui Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo La storia trae Mauro Icardi è finita, di nuovo. La donna ha ammesso di essere sentimentalmente libera in questo momento e di aver lasciato l'ex Inter .ha dato la notizia in una diretta su ...Commenta per primo Come ogni telenovela che si rispetti, c'è sempre un nuovo capitolo nella storia d'amore tra Mauro Icardi e. Nei giorni scorsi l'attaccante del Galatasaray aveva risposto piccato alle nuove voci che parlavano della sua latente infedeltà. 'Dovete stare attenti a quel che dite e fate uscire perché ...Oltre a quello di Marcell Jacobs, sono stati fatti altri nomi: in primis quello del giornalista Antonio Capranica che va ad aggiungersi a quello di, annunciato a suo tempo da Dagospia . ...

Wanda Nara clamorosa: "Sono separata". E Icardi replica via social Tuttosport

Wanda Nara manda ancora una volta il web in tilt postando sui social network una fotografia in cui indossa soltanto il perizoma: pazzesca.Zaira Nara super sexy ed accattivante: ormai è sfida a colpi di immagini mozzafiato sui social con la sorella Wanda.