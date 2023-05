“Vuoto d’Aria” | il nuovo singolo di Lechien

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 15 maggio 2023) foto di Edoardo MarcantoniMILANO – Dal 16 maggio sarà in radio prodotto da HOOP MUSIC, disponibile in digitale su piattaforme e negli store. “La canzone, con un mood molto energico e il testo diretto e pungente, tratta di relazioni leggere, come un giro di giostra che inevitabilmente finisce. Quante volte si evita di fare qualcosa per paura di ferire qualcuno? Paura anche del non sentirsi all’altezza di un sentimento autentico, con la voglia di essere indipendenti e liberarsi da una relazione claustrofobica e tossica – racconta– volevo per questo brano un titolo che riassumesse a pieno la sensazione di ‘mancanza di aria’ all’interno di una relazione, purtroppo come tante, soffocante”., di origine abruzzese, all’anagrafe Serena Lo Cane, è musicista e cantautrice. A 7 anni inizia a suonare il pianoforte con l’obiettivo di accompagnare ...