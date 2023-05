VOTI&STATS – Juve | il problema più grande di Vlahovic | segnare e poi sparire

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nellantus di ieri sera, che mentre si preoccupava per l’uscita di scena di Paul Pogba, ha avuto la forza mentale di conquistare i 3 punti, c’è stata un’unica insufficienza Nellantus di ieri sera, che mentre si preoccupava per l’uscita di scena di Paul Pogba, ha avuto la forza mentale di conquistare i 3 punti, c’è stata un’unica insufficienza. Il bocciato è Dusanè non è neanche una novità, né negli ultimi tempi, né nell’intera stagione. Il 5 in pagella è stato spiegato così da La Gazzetta dello Sport: «Altra serata da oggetto misterioso: male sia con Pogba alle spalle sia con Milik accanto. Non tira, non aiuta e non dialoga con i compagni». Stesso voto e motivazione più sintetica da parte del Corriere della Sera: «Qualche faticoso corpo a corpo, poi scompare».Indubbiamente, l’attaccante serbo non sta vivendo ...