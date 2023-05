Von der Leyen | a giugno il piano sulla sicurezza economica

Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen in conferenza stampa. Al summit del Consiglio d'Europa si discuterà come rendere la Russia responsabile per la guerra in ...Tuttavia, diversi leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il capo della Commissione europea UrsulaLeyen , hanno esortato Xi a parlare con Zelensky e a svolgere un ...La seconda edizione del premio coordinato da SibylSchulenburg e che premia le opere di maggior successo di pubblico nellanno precedente, ha visto in gara sette romanzi storici, individuati ...

Ursula Von der Leyen dice che Vladimir Putin mira a distruggere l'Europa Fanpage.it

- von Tom Käckenhoff und Christoph Steitz Düsseldorf (Reuters) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy will nach erneuten Verlusten bei dem Windturbinen-Hersteller Siemens Gamesa die spanische Toc ...Die Marktkapitalisierung der 100 weltweit wertvollsten Unternehmen ist erstmals seit Jahren rückläufig. Telekom und Siemens trotzen dem Trend.