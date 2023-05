Von der Leyen | “A giugno il piano sulla sicurezza economica”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 15 maggio 2023) BRUXELLES – “Abbiamo assistito” da parte della Cina “a tentativi di coercizione. Noi siamo vulnerabili alla coercizione, ecco perché ci stiamo adoperando per rafforzare la nostra resilienza. Abbiamo varato un provvedimento sulle materie prime critiche e stiamo pensando a come rafforzare il nostri strumentario sugli investimenti verso altri Paesi. Il Giappone ha fatto della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dal Cdm via libera al decretotrasparenza dei prezzi dei carburanti Caro energia e legge di bilancio, contributo straordinario di 400 milioni Opere pubbliche: le risorse stanziate dalla manovra 2023 Trasporti pubblici locali, in arrivo 150 milioni di euro La manovra non dimentica turismo e ambiente Canone Rai “via entro 5 anni”: ddl ...