Vladimir Luxuria | Ecco Chi E’ Il Suo Fidanzato!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 15 maggio 2023): l’amata opinionista de L’Isola dei Famosi è piuttosto riservata sulla sua vita privata. Mache cosa si sa sul suo compagno e sulla sua vita sentimentale…è tornata in televisione in qualità di opinionista de L’Isola dei Famosi. Molto spesso compare anche nei salotti di Barbara D’Urso o in tante trasmissioni per dare il suo parere su quello che succede. Pur essendo molto conosciuta, in tanti non sanno se sia single o se abbia un compagno, e chi sia esattamente questa persona.: la storia d’amore con Gennaro!, natao Guadagno, è sempre un personaggio molto chiacchierato dai telespettatori. Ora è tornata all’Isola dei Famosi al fianco di ...