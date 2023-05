Vivere non è un gioco da ragazzi | tutto sulla nuova serie di Rai1

(Di lunedì 15 maggio 2023) Cosa accade nella vita di un 18enne quando un gesto apparentemente piccolo innesca un effetto valanga che travolge la sua vita, quella dei suoi amici e della sua famiglia? A quel punto è meglio pagare per le proprie colpe o tentare di nasconderle? Ruota attorno a queste domande la trama dinon è unda, ladicon Nicole Grimaudo, Stefano Fresi, Claudio Bisio e Riccardo De Rinaldis Santorelli, diretta da Rolando Ravello e ispirata al romanzo Il giro della verità di Fabio Bonifacci. Una pasticca di Mdma innesca unspietato, in cui Lele e il suo gruppo di amici si trovano stretti fra forze troppo grandi per loro: le indagini di un poliziotto ambiguo, le minacce di una banda criminale, le ansie delle famiglie, i tormenti della ...

... impegnata dal 1963 nel nostro Paese accanto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi chepossono ... in cuile proprie speranze e paure, in cui cercare di ricostruire, dove possibile, un ...solo, ma osservando uno di questi organelli - detti goccioline lipidiche - gli scienziati sono ... " Il numero di goccioline lipidiche presenti in ogni individuo ci dice quanto rimane daall'......che già mesi fa aveva pubblicamente esplicitato le sue perplessità sul metaverso (su cui Appleha infatti mai puntato) dichiarando invece che "entro breve ci chiederemo come abbiamo potuto...

'Vivere non è un gioco da ragazzi', guida alla nuova serie: trama, cast e personaggi QUOTIDIANO NAZIONALE

La fiction con Nicole Grimaudo, Stefano Fresi, Claudio Bisio e Riccardo De Rinaldis Santorelli, al via lunedì 15 maggio. La droga irrompe nella vita del 18enne Lele, travolge la sua vita e quella dell ...Va in onda stasera la prima puntata della nuova fiction di Rai 1 Vivere non è un gioco da ragazzi. Ecco tutti i luoghi di Bologna in cui sono state girate gran parte delle scene. Stasera, lunedì 15 ma ...