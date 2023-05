Vivere non è un gioco da ragazzi | trama e anticipazioni 15 maggio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023)non è undatorna stasera in tv domenica 3 aprilein onda in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction con Francesco Arca. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAnon è unda3 aprilenon è unda– episodio 1. Lele ha 18 anni, è un bravo ragazzo, vive a Bologna in periferia ma va in un liceo del centro coi figli dei ricchi. Il padre artigiano è appena stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta di Lele è bassa. Ma è innamorato di Serena, che ...