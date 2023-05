VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI | SU RAI1 LA TOCCANTE SERIE SUI GIOVANI E LA DROGA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dal produttore di “Mare Fuori” arriva su, dopo l’anteprima su RaiPlay, la nuova fiction “non è unda”. Una coproduzione Rai Fiction – Picomedia con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e con la partecipazione di Claudio Bisio. Al via lunedì 15 maggio alle 21.25 in prima visone su Rai 1. Regia di Rolando Ravello. Soggetto e sceneggiatura di Fabio Bonifacci.non è unda– Puntata 1 Lele ha 17 anni, è un bravo ragazzo, vive a Bologna in periferia ma va in un liceo del centro coi figli dei ricchi. Il padre artigiano è appena stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta di Lele è bassa. Lele è innamorato di Serena e per uscire con lei inizia a spacciare perché non ha i soldi per le serate. Ma una sera dà una ...