Vivere non è un gioco da ragazzi | Robocop o Report? La tv del 15 maggio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 15su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “non è unda”, con Stefano Fresi e Nicole Grimaudo; con la partecipazione di Claudio Bisio. Lele ha 17 anni, è un bravo ragazzo, vive a Bologna in periferia ma va in un liceo del centro coi figli dei ricchi. Il padre artigiano è appena stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta di Lele è bassa. Lele è innamorato di Serena e per uscire con lei inizia a spacciare perché non ha i soldi per le serate. Ma una sera dà una “pasta” all’amico Mirco che viene trovato morto. Lele si sente un assassino, vorrebbe confessare ma il suo amico del cuore Pigi, figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Iniziano i tormenti della sua coscienza, uniti a pericoli più concreti… Su RaiDue alle 21.20 ...