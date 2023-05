Vivere Non è un Gioco da Ragazzi | la mini serie con Claudio Bisio su Rai1 da oggi

(Di lunedì 15 maggio 2023)Non è undaprenderà il via, 15 maggio, suportandosul ‘palco’ alle prese con contraddizioni, sogni e realtà. La nuovaandrà in onda a partire dae per tre puntate portando sullo schermo un viaggio in tre puntate attraverso la vita di Lele, un liceale di quasi 18 anni che si scontrerà con la realtà di un amore impossibile e unadi accuse che cambieranno la sua vita. La fiction è tratta dal romanzo ‘Il giro della verità’ dello sceneggiatore Fabio Bonifacci, che ha anche scritto l’adattamento televisivo della, e nel cast troveremo non soloma anche Stefano Fresi e ...

è un Gioco da Ragazzi prenderà il via oggi, 15 maggio, su Rai1 portando Claudio Bisio sul 'palco' alle prese con contraddizioni, sogni e realtà. La nuova miniserie andrà in onda a partire ...Noi dobbiamo ricordarci l'andata per le cose chehanno funzionato. Discorsi motivazionali se ne possono fare tanti, ma dovremoquesta partita con un atteggiamento mentale sopra le righe", ...... Piano City Milano conta per la sua dodicesima edizione oltre 250 concerti in tutta la città di Milano esolo, coinvolgendo più di 300 artisti che si esibiranno in 140 location, pere ...

Su Rai 1 comincia "Vivere non è un gioco da ragazzi". Dai produttori di Mare Fuori una storia di droga e... Io Donna

Il progetto, però, si trova ancora in una fase acerba e, per ora, non è stato deciso niente sul cast. Il cinema, da questo punto di vista, pone dei limiti, anche… Leggi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...