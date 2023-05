Viva Rai 2 | Fiorello difende a spada tratta Fabio Fazio e sbugiarda i vertici della Rai | clamoroso appello in diretta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) Inizia una nuova settimana del programma condotto daalle prime luci dell’alba,Rai 2: ecco cosa ha dichiarato sul suo collega (o forse meglio dire ex)Sembra che oggi sia una bella giornata di sole a Roma e che nella glass room posizionata a Via Asiago 10, sia stato necessario coprire con delle tende i conduttori che lamentavano i forti raggi. Ecco perché la trasmissione diterminerà questo mese o forse, proprio come ha chiesto ai suoi follower, l'ultima puntata andrà in onda il nove giugno. Moltissimi chiedono al conduttore, Biggio e Casciari di non abbandonare il format e di trasferirsi in una località estiva e continuare con la solita letture delle notizie, gag e ovviamente i balletti diretti da Luca Tommassini che accompagnano tantissimi ospiti che fanno visita ...