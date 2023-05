Virtus Bologna-Brindisi stasera in tv | canale | orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022 2023

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale deidellaA1di basket. In gara-1 le Vu Nere allenate da coach Scariolo hanno messo in campo una vera e propria prova di forza, con un 104-68 che non lascia spazio a interpreteazioni. Ora ci si attende quantomeno una reazione dai pugliesi per ritrovare la giusta carica prima del cambio di campo, mentre lacercherà ovviamente l’esito opposto, confermando il vantaggio territoriale per poi provare a chiudere la pratica in gara-3. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di lunedì 15 maggio sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le ...

... questa sera gara 2- Brindisi 15/05/2023 - 07:24 Redazione Sport 0 29 Dopo la sonora sconfitta nella prima gara dei play off scudetto, rimediata con la, Happy Casa Brindisi ...Sconfitta di 34 punti sabato all'esordio a, in gara 2 sempre in casa dellal'Happy Casa Brindisi deve cercare un'impresa per sperare poi nelle due partite casalinghe. I quarti di finale dei playoff scudetto nel campionato di ...IL TABELLINOSEGAFREDO- HAPPY CASA BRINDISI 104 - 68 (29 - 13, 64 - 36, 84 - 50, 104 - 68)SEGAFREDO: Cordinier 15 (3/6, 3/5, 5 r,), Mannion 6 (0/1, 2/3), Belinelli 9 (...

Si torna subito in campo per i playoff della Serie A di basket 2023. Sono in programma oggi, lunedì 15 Maggio, tre partite di gara-2 dei quarti di finale per le sfide che portano verso lo Scudetto. S’ ...Grazie a un canestro nel finale della guardia statunitense, i piemontesi sorpassano in extremis gli uomini di Molin e si portano sull'1-0.