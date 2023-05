Vip alla prova costume? Tutte promosse

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’estate ormai è alle porte e le vip sono già pronte per sfoggiare i loro fisici esplosivi in spiaggia. Sono in molte quelle che hanno dato già il via, posando in bikini per i social in diretta dalle vacanze nei posti caldi. Le loro curve pericolose fanno sognare i follower che con i loro cuori confermano:! Elisabetta Gregoraci ha fatto una toccata e fuga in Egitto: giusto il tempo per qualche scatto in. Con il due pezzi giallo e la pelle leggermente abbronzata è uno schianto, e lei ammicca all’obiettivo sicura della sua bellezza. Cecilia Rodriguez invece è volata a Ibiza con Ignazio Moser e lì, tra una coccola in spiaggia, un po’ di relax sotto il sole e un tuffo in mare, ha approfittato anche per sfoggiare le curve prosperose in ...