Violenza nel centro storico | il gruppo Pd | “Inaccettabile | investire su prevenzione e sicurezza”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La cronaca ci consegna, purtroppo, l’ennesimo episodio dineldella Città. È doveroso, pertanto, ribadire che ogni forma diva combattuta e respinta, così come è giusto evidenziare che non possono trovare alcuna forma di cittadinanza manifestazioni di intolleranza”. Così in una nota ilPd del Comune di Benevento. “Alla comunità cinese, dunque, tutta la nostra solidarietà. Allo stesso tempo, però, se è vero che sono in aumento gli episodi diche vedono protagonisti i giovani è perchè – aggiunge – esiste una condizione di disagio sempre più evidente. Anche in Città. Occorre allora lavorare sulle politiche generazionali e intervenire sul disagio sociale mettendo aldell’agenda ...

Stefano Mastropietro sarebbe morto per un malore a 44 anni, sul corpo nessun segno evidente di. A scoprire il cadavere dell'uomo,suo appartamento di Morena, alla periferia di Roma, sono ...Nuova tappa a Quartu il 18 maggio 2023 per il film pluripremiato "La sposavento" scritto e diretto da Giovanni Coda dedicato alladi genere che vede la partecipazione prestigiosacast dell'attrice Serra Yilmaz e dell'attore Lorenzo Balducci. La proiezione si terrà alle 20.30 nella Sala dell'Affresco all'Ex Convento ...Era il padre di Pamela Mastropietro, uccisa a 18 anni2018 da Innocent Oseghale, a Macerata, e ... L'ergastolo nei confronti del 33enne nigeriano Innocent Oseghale, condannato anche per la...

Violenza a donne e uomini, in Sicilia dati allarmanti: aumentano i ricorsi in pronto soccorso Quotidiano di Sicilia

Lasciar andare il silenzio, non aver paura di raccontare ciò che si sta vivendo, non rinunciare a denunciare: ancora troppe donne vittime di violenza in Sardegna non sanno dove rivolgersi per cercare ...Nessun vincitore al primo turno delle presidenziali turche di domenica 14 maggio. Il presidente uscente Erdogan e il suo sfidante Kiliçdaroglu andranno al secondo turno il 28 maggio. L'analisi del vot ...