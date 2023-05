Violamania | la Fiorentina vince in seconda | ma a Basilea serve altro Ma con chi ce l’ha Italiano?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Diciamo pure che la partita del Franchi frae Udinese non è stata il massimo per quello che concerne lo spettacolo. Anzi,...

Certo che se per laquesta gara contava poco, per il Napoli contava ancora meno. E dopo ore infinite di festeggiamenti in un clima di festa totale, i partenopei sono inevitabilmente scesi ...Volendo fare una metafora, il marocchino è per laciò che per noi e le nostre case rappresentano l'elettricità o l'acqua corrente. Diamo costantemente per scontata la loro presenza ma ci ...Manca circa un mese alla fine della stagione e laraccoglie l'ennesima certezza: tutti, nessuno escluso, sono pronti a dare il proprio contributo in questo rush finale. DO - DOMINANTE - ...

Violamania: la Fiorentina vince in seconda, ma a Basilea serve altro ... Calciomercato.com

Che la partita col Napoli avesse un’importanza relativa per la Fiorentina, checché ne dice Vincenzo Italiano, lo si è detto in settimana e lo hanno confermato le scelte fatte in sede di formazioni uff ...