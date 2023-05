Vietato l’ultimo saluto alla madre morente | una storia di dolore e burocrazia ottusa

Leggi su anteprima24

Cosa c'è di peggio di perdere la proprianel giorno della festa della mamma? Non poterla neanche salutare. Lache raccontiamo è unadi, sofferenza, rabbia, ottusità burocratica. Ieri, domenica 14 maggio, le sei figlie, la sorella e i cognati della signora D.D.M., ricoverata in condizioni disperate la sera prima, si sono recati all'ospedale di Boscotrecase, nell'unica ora concessa per le visite, dalle 13,30 alle 14,30, con l'intento di alternarsi, darsi il cambio, unovolta, per daredonna. Pochi minuti a testa, pochi minuti per dire addio, in fin di vita. "Ci è stato risposto", ci racconta una delle figlie, "che il regolamento ...