Christianè stato tra i protagonisti della terza giornata della Milano Football Week, la grande kermesse sul calcio organizzata dalla Gazzetta ...Prima di trionfare in Supercoppaquest'anno, l'Inter aveva perso i due precedenti confronti in finale contro il Milan (Coppa ... dopo Christiane Mauro Icardi. L'ultimo salto di qualità ...Il derby del 2003 fu la cavalleresca battaglia tra due società di stirpe. Oggi è una ... finì seconda dietro la Juventus e rimase senza trofei nonostante un Boboalla miglior stagione ...

Vieri: "Un'italiana vincente in Champions Nella partita secca puoi battere chiunque" Gazzetta

Così Christian Vieri chiude la terza giornata della Milano Football Week ... "Certamente, l'Inter è la squadra più forte in Italia, non può perdere 11 partite. Se si concentrano, come nelle ultime ...