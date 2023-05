Commenta per primo Christianè stato tra i protagonisti della terza giornata della Milano Football Week , la grande kermesse sul calcio organizzata dalla Gazzetta dello Sport: 'usciva e dicevano che ero io'.Christianè stato tra i protagonisti della terza giornata della Milano Football Week, la grande kermesse sul calcio organizzata dalla Gazzetta ...... ma lo era anche per il Milan: me lo ha confessatol'altro giorno in campo. Come era il clima nel nostro spogliatoio Si sentiva l'assenza diche si era infortunato. Al ritorno gol la ...

Vieri: 'Seedorf usciva e dicevano che ero io' VIDEO Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Ospite della Milano Football Week, Gigi Di Biagio ha parlato inevitabilmente delle sfide contro il Milan nelle semifinali di Champions 2002-2003: "Quell'euroderby a Milano ...