VIDEO – Juventus-Cremonese 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023), posticipotrentacinquesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’Allianz Stadium di Torino. SECONDO POSTO –2-0 nel posticipotrentacinquesima giornata diA. Lastacca l’Inter e si riprende il secondo posto in solitaria, in attesa di sapere cosa succederà con la penalizzazione. Torna Paul Pogba titolare, prima volta dal rientro in bianconero e prima in assoluto da tredici mesi, ma esce al 24?. Dopo un tiro-cross si ferma per un infortunio al quadricipitecoscia sinistra, condizioni ...