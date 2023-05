VIDEO – Inzaghi carica la squadra prima di Inter-Milan! L’allenamento di vigilia

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023)dei nerazzurri ad Appiano Gentile alladi-Milan, mister Simonedirige il lavoro della. IN ALLENAMENTO – Meno di ventiquattro ore dalla sfida più importante dell’degli ultimi tredici anni. Semifinale di ritorno di UEFA Champions League contro l’, Simonedirigeallae suona la. Di seguito ildelodierno di. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...