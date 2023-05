Video Atp Roma | Sinner batte Shevchenko 6 - 3 6 - 7 6 - 2 | gli highlights

Nella gara del terzo turno del torneo di tennisdi Roma, Jannik Sinner supera per nbsp;6 - 3 6 - 7 6 - 2 Shevchenko. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella gara del secondo turno del torneo di tennisdi Roma, Lorenzo Musetti vince il derby italiano con Arnaldi per 6 - 4 6 - 4. Guarda ilcon gli highlights del ...Nella gara del terzo turno del torneo di tennisdi Roma, Novak Djokovic supera in tre set Dimitrov per 6 - 3 4 - 6 6 - 1. Guarda ilcon gli highlights del ...

L’italiano accorcia sul 2-3 ma ha sempre meno margini per ricucire lo strappo. Il n°93 ATP è decisamente più sciolto e sfacciato e, avanti 4-3, riesce a mantenere il margine di vantaggio approfittando ...Il commento del direttore di Ubitennis a conclusione di domenica 14 maggio agli Internazionali BNL d’Italia Sono tre gli azzurri in campo. Sul Centrale andranno in scena tre incontri femminili Ecco l’ ...