VIDEO Alcaraz-Marozsan | ATP Roma 2023 | highlights e sintesi Il carneade ungherese affossa il n 1 del mondo!

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un risultato inatteso. Finisce al terzo turno degli Internazionali d’Italiadi tennis l’avventura dello spagnolo Carlos. Il n.1 del mondo è stato sconfitto dal, Fabian. Una prestazione stellare quella del magiaro che, sciorinando colpi d’alta scuola da ogni zona del campo, si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6 (4) in 1 ora e 42 minuti di partita. Un livello sensazione quello del 23enneche ha saputo elevare ogni limite le proprie caratteristiche di giocatore che sul rosso si esprime al meglio. Un tennista in grado di variare il gioco, trovando vincenti con colpi di rara potenza e giocate di grande manualità.ha tentato di rimanere in partita, ma è stato costretto alla resa, non avendo probabilmente neanche ...