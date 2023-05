Vice Media dichiara bancarotta | ceduta a consorzio creditori

(Di lunedì 15 maggio 2023)hatolunedì dopo aver presentato istanza di fallimento (Chapter 11). Il gruppo distatunitense-canadese fondato nel 1994 da Suroosh Alvi, Gavin McInnes, e Shane Smith sarà ceduto a undiFortress Investment Group, Soros Fund Management e Monroe Capital per 225 milioni di dollari. Il gruppo diacquisteranno praticamente tutti i beni diNews,Tv,Studios, Pulse Films, Virtue, Refinery29 e i-D. I tredevono assumere una passività stimata tra 500 e 1.000 milioni di dollari. La valorizzazione dinel 2017 era ancora di 5,7 miliardi ...

VICE Media entra nel Chapter 11 e sigla accordo di vendita per 225 milioni Finanza Repubblica

Vice Media ha dichiarato bancarotta lunedì dopo aver presentato istanza di fallimento (Chapter 11). Il gruppo di media statunitense-canadese fondato ...L'azienda da tempo in difficoltà verrà rilevata da un consorzio per 225 milioni di dollari - Il suo lento declino non è un caso isolato nel mondo dell'informazione digitale ...