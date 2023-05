(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - A differenza delle sale più vecchie, come quelle di etnografia, piene di scaffali in legno e vetro e bambole di feltro, laala deldidi New, che si chiama Gilder Center for Science, Education and Innovation, l'ultima aggiunta ai dieci edifici dell'istituzione dalla sua fondazione nel 1869, è l'inizio d'unaera: dopo 10 anni di lavori, resi difficili dalla pandemia, e con un investimento di 465 milioni di dollari (425 milioni di euro), il“è oggi una piattaforma di conoscenza interattiva”, scrive il Paìs. E così il carattere scientifico del centro, con aule digenerazione e un macro data center, “va di pari passo con la sua obbligatoria funzione espositiva”. Ovvero, dei quattro milioni di pezzi ...

... che ogni giorno miete centinaia di vittime, tra turisti e pendolari in visitaCapitale . ... che ha concentrato la sua azione, nei confronti degli stranieri ina Roma specialmente nei ...... nell'ormai lontano 1975, quando non aveva che 22 anni ed era già entratostoria per avere, ... Non dobbiamo dimenticare, in questoa ritroso nel tempo, che era un'epoca in cui il 'mezzo' ...... l'apicoltore Gualtiero accompagna in unalla scoperta dei passaggi che tracciano il ... ci sono l' Apicoltura Facchinelli di Lavis, un'azienda agricola a conduzione famigliare che,...

Viaggio nella nuova ala del museo di storia naturale di New York AGI - Agenzia Italia

L’incontro con l’Arcivescovo, martedì 16 maggio, rinsalderà legami già forti: in diocesi risiede infatti la comunità copta più grande d’Italia ...La richiesta di maggiori controlli nell’area per permettere ai propri figli di vivere uno spazio pubblico senza paura, specie nei confronti di gruppi di coetanei violenti, ha portato a ...