Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)DEL 15 MAGGIOORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ANCORA BLOCCATO PER UN INCIDENTE SULLA A12CIVITAVECCHIA, TRA SANTA SEVERA E CERVERI VERSOE DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO CIVITAVECCHIA, IN QUESTO CASO PER UN CANTIERE, CODE TRA TORRIMPIETRA E LADISPOLI TRAFFICO IN LIEVE DIMINUZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE RESTANO RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E CASILINA IN ESTERNA ANCORA CODE TRA LAFIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E APPIA PERMANGONO GLI INCOLONNAMENTI A SUD DELLA CAPITALE SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE OSTIA. SI STA IN FILA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI ...