Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 15 maggio 2023)DEL 15 MAGGIO 2028 ORE 15,20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE MONTESPACCATO E AURELIA SEMPRE SULL’ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E APPIA CODE IN USCITA DASUL TRATTO URBANO DELLA A24, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN CARREGGIATA OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE SOSPESA SULL’INTERA LINEA NELLE ORE SERALI, ULTIME PARTENZE QUINDI DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE 21.00. IL ...

, ormai, si parla di "malessere diffuso" a proposito della Fascia verde di prossima istituzione: ... politico ed economico, perché ogni intervento sulla gestione dellacomporta dei costi ...Nuovo blocco stradale a opera degli ecologisti Ultima Generazione, stavolta sull'autostrada- Fiumicino in direzione aeroporto, non lontano dallo scalo Leonardo Da Vinci. L'azione ha ......... visibilità discreta lungo la SS624 (Palermo - Sciacca),regolare anche in viale Regione ... via, via Altofonte e Tribunale per infiltrazioni d'acqua in alcune abitazioni. L'allerta meteo ...