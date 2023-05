Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 maggio 2023)DEL 14 MAGGIO ORE 19.20 claudio veloccia UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANHGENZIALE EST PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BOORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRE ANCHE QUESTA SERA STOP AI LAVORI DI RINNOVO DEI ...