Verissimo | Asia Argento shock | “Droghe e alcol? Ho toccato il fondo”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Momento di confidenze per. L’attrice, ospite dinella puntata di domenica 14 maggio, si racconta a Silvia Toffanin. “Penso che tu – esordisce nello studio di Canale 5 – non mi abbia mai visto così bene. Anche perché negli ultimi anni ci siamo viste sempre in periodi pesanti. Questa fase positiva è iniziata dopo la morte di mia madre, lì ho veramenteil. Allora ho cercato quello che rimaneva e l’ho raccolto. Grazie anche al buddismo, ad un mantra che mi aiuta a fare spazio libero nella mia testa”. Diversi però i momenti bui. “In alcuni periodi bevevo dal mattino. Ma bastava un bicchiere visto che a un certo punto il tuo corpo non ce la fa più”. Anche il trascorso con lenon è stato dei più semplici: “La dipendenza è una malattia. Inizi con uno ...

