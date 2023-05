Venezia-Sassari stasera in tv | canale | orario e diretta streaming playoff Serie A1 2022 2023

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale deidellaA1di basket. Il primo round dellaha rispettato le attese, visto che ne è nata una contesa molto equilibrata, in cui a risultare decisivo è stato il terzo quarto, dove i lagunari sono riusciti a piazzare un parziale da 28-16, creando un gap che i sardi non sono riusciti a colmare del tutto, fino al punteggio di 82-79 finale. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 15 maggio sul parquet del Palasport Taliercio. Di seguito, le informazioni per seguire indei ...

... da Cagliari a, passando per Nuoro e Oristano: "Ormai ci sono tanti progetti di cammini in ... Ultima tappa a, piazza San Marco. Un cammino aperto a tutti, anche a chi può passeggiare ...... l'Università Sapienza di Roma, l'Università di Pavia, l'Università Ca' Foscari di, l'... Pio V", l'Università degli Studi di. Informazioni su Gruppo EHT: EHT è un aggregatore di piccole ...... da Cagliari a, passando per Nuoro e Oristano : 'Ormai ci sono tanti progetti di cammini in ... Ultima tappa a, piazza San Marco. Un cammino aperto a tutti, anche a chi può passeggiare ...

Venezia batte Sassari in volata 82-79 - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Sabrina Pili, cagliaritana, 57 anni, parteciperà, unica sarda e unica donna, a un lungo cammino in carrozzina in Veneto: 327 chilometri in totale, 8 giorni, da venerdì 19 maggio, con la presenza di sc ...Al Taliercio il secondo match dei quarti scudetto tra quarta e quinta della classifica finale, i padroni di casa cercano il bis dopo il successo in Gara 1 ...