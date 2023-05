Vela scuffia in provincia di Genova | velisti tornano a riva a nuoto

(Di lunedì 15 maggio 2023) È il pomeriggio di domenica 14 maggio, quando ad Arenzano, indi, una barca adi circa 4 metri si è rovesciata in mare dopo una. L’incidente è accaduto davanti alla costa, poco lontano dal campo di calcio alla foce del torrente Lerone., immediati sul posto i soccorsi I primi soccorsi, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, sono arti verso le 17,45, a seguito della richiesta di aiuto. I due, caduti in mare, non riuscivano infatti più a governare la barca ache si era ribaltata in acqua. In aiuto sul posto anche l’elisoccorso Drago, che insieme ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e alla polizia locale di Arenzano ha prestato aiuto alle due ...

Troppo vento. Una barca a vela ieri pomeriggio ha scuffiato ed è affondata poco al largo di Arenzano. La sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto l'elicottero Drago 60 con i sommozzato ...