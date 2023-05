(Di lunedì 15 maggio 2023) Si sono conclusi ieri nel migliore dei modi per l’Italia i Campionatidi, rassegna continentale della nuova classe olimpica del windsurf, che farà il suo debutto a cinque cerchi proprio ai Giochi di Parigi 2024 prendendo il posto dell’RS:X. A Patrasso, in Grecia,ha stupito tutti conquistando una magnifica medaglia d’oro. Dopo il 10° posto delle qualificazioni (considerando anche le Gold Fleet), l’italiano classe 2001 ha superato prima quarti e semifinali e si è poi imposto nella finale a tre, migliorando dunque il risultato dell’anno scorso, quando arrivò secondo e si prese quindi l’argento. “Sono veramente felice per avere raggiunto questa splendida medaglia d’oro – ha affermatodopo la sua gara (fonte: Feder) -. ...

... sia per i servizi ecosistemici offerti che per gli obiettividi conservazione per i quali, ... formati da soci della Lega Navale appassionati di mare e di, utilizzeranno l'App NauticAttiva,......che arrivando dalla nuova classe olimpica iQFoil (l'anno scorso ha partecipato agliiQFOil ...X, si è resa utile nelle acque del Garda per portare l'eventuale cambio di tavola ea Blanca. ...Impresa di Nicolò Renna ai CampionatiiQFOiL di Patrasso (Grecia). L'azzurro, decimo al termine dell'ultimo giorno di Gold Fleet, ha conquistato una splendida medaglia d'oro nella rassegna continentale della nuova classe olimpica ...

Vela, Europei iQFoil 2023: Nicolò Renna continua a crescere, attenzione a Manolo Modena. Male le donne OA Sport

Si sono conclusi ieri nel migliore dei modi per l'Italia i Campionati Europei 2022 della nuova classe olimpica IQFoil, rassegna continentale della nuova classe olimpica del windsurf, che farà il suo d ...È stata presentata la campagna velica nel mar Tirreno, coordinata da Triton Research con il supporto operativo di Lega Navale Italiana, nell’ambito del progetto LIFE A-MAR NATURA2000 (LIFE20 GIE/IT/00 ...