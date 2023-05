Vela | Europei 470 2023 | Giacomo Ferrari e Bianca Caruso in top10 dopo due regate a Sanremo

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023)una lunga attesa, le condizioni del vento sono migliorate nel pomeriggio aconsentendo lo svolgimento di tutte lepreviste in occasione della prima giornata ufficiale di gara dei CampionatiOpendel 470 misto, nuova classe velica olimpica che farà il suo debutto a cinque cerchi l’anno prossimo ai Giochi di Parigi 2024. Partenza positiva ma non eccezionale per l’equipaggio italiano di riferimento (in assenza di Marco Gradoni e Alessandra Dubbini) composto da, che ha raccolto due settimi posti parziali nella flotta blu attestandosi in decima piazza assoluta (nona a livello europeo) nella classifica generaledue prove di qualificazione a quota 14 ...