Varicella | cos’è | come si riconosce | come si affronta

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 maggio 2023) C’è chi porta una piccola cicatrice sul volto, chi invece ha il “timbro” della malattia “stampato” sul torace o in altre aree del corpo. E per molte persone, soprattutto in età avanzata, c’è il rischio di una “riaccensione” del virus, che comporta il doloroso “fuoco di Sant’Antonio”. Laè una malattia che può lasciare il segno del suo passaggio. E a volte non si tratta di qualche impercettibile ricordo che permane sulla pelle. Bastano queste semplici caratteristiche per capiree quanto sbagli chi considera launa malattia banale, anche se spesso viene così interpretata. Il virus della, lo stesso che provoca in tarda età l’Herpes Zoster, si trasmette con estrema facilità attraverso le goccioline di vapore acqueo che escono dalla bocca o con il contatto diretto con le ...