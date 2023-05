Vallata | Leone sindaco per la terza volta consecutiva

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiuseppedel Comune diper la. Già alle ore 19:00 di ieri, dove i dati dell’affluenza alle urna registrano una percentuale del 49,79% danno per scontato la riconferma disostenuto dalla squadra “Una mano per”. Alla chiusura dell urna alle 15:00 la conferma con il 63,49~ dei votanti e la festa espolsa in paese. Le liste negli altri comuni al voto Nusco, Aquilonia, Cairano, Caposele, Casalbore, Conza Della Campania, Greci, Lapio, Marzano di Nola, Mugnano Del Cardinale, Rocca San Felice, San Potito Ultra, Sant’Angelo dei Lombardi, Summonte, Torre Le Nocelle,Volturara Comunali,pronto per il terzo ...