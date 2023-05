Valentino al Forum incorona Elodie regina di bellezza

(Di lunedì 15 maggio 2023) (foto Luca Broilo) La prima volta alnon si scorda mai. Nemmeno se il tuo nome èe, dopo innumerevoli successi, sai di essere ladel pop italiano. È successo la sera del 12 maggio 2023, davanti a oltre 12mila spettatori:ha infiammato l’arena di Assago con un susseguirsi di hit, ballerini e ospiti d’eccezione. Un tripudio di reference pop degne di palchi e celebrity internazionali, che hanno portato sul palco la personalità e il talento della cantante. Quello andato in scena al, però, non è stato solo un concerto, ma un vero spettacolo pop, fatto (anche) di abiti couture e make up brillanti firmati. Tre look disegnati dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli: una tuta in rete con strass con un soprabito di mongolia nera, una tuta ricamata, ...

Slendida padrona di casa nei look scintillanti firmati Andreadamo e, magnetica grazie alle movenze feline e al beauty look pop ed elegante . Il trucco di Elodie aldi Assago (@...Una carriera di cui questa delsi segnala come una tappa importante, e di svolta. Articoli ...sodalizio che l'ha vista neo musa e interprete privilegiata delle creazioni griffatee ...Tre i custom made look di Maisoncreati dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli che ... Le date Il 18 novembre a Napoli (Palapartenope), il 21 novembre a Milano (Mediolanum) e il 25 ...

Elodie: per il suo debutto al Forum la cantante ha scelto un make up firmato Valentino Beauty e realizzato da MrDaniel ...La cantante romana ha conquistato il palazzetto di Assago con una serie di look firmati da Pierpaolo Piccioli per il mega show che l’ha vista ...