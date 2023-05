L'continua a sostenere la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina e sta ampliando il suo sostegno. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un ...Da lì a pochi mesi (a novembre) l'tornava isolato, perché glireintroducevano anche le cosiddette sanzioni secondarie, ossia quelle che colpiscono non solo direttamente le attività americane ...... con punteggi alti in Australia, Inghilterra, Estonia, Italia, Giappone,e Cina, e quelli che ... Cina e Malesia, ma diminuisce in Croazia,, Serbia, Slovacchia. Rispetto al ruolo dell'autorità ...

Usa, l'Iran sta ampliando il suo aiuto a Mosca contro Kiev - Nord ... Agenzia ANSA

L'Iran continua a sostenere la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina e sta ampliando il suo sostegno. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un ...In their remarks, Secretary of the Azerbaijan Artists' Union, Honored Art Worker Ziyadkhan Aliyev, deputy of the Azerbaijani parliament, member of the International Association of Artists under UNESCO ...