(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldipresenta la. Il 17 maggio dalle ore 11 all’Auditorium di Sant’Agostino saranno illustrati i nuovi percorsi formativi inelettronica, per la triennale e la magistrale, che rappresentano una significativa novità per gli studenti e le studentesse che sceglieranno l’Università del Sannio. Lalaurea triennale inElettronica e Biomedica forma una figura professionale in grado di progettare, realizzare, applicare e gestire sistemi elettronici e biomedicali finalizzati all’acquisizione, elaborazione e trasmissione dell’informazione. Lalaurea magistrale in Electronics Engineering for Automation and ...

Un'esperienza, per molti,, un genere di spettacolo singolare, oggi raro, ma dalle origini ... i due esperti, Ornella Amore, paleontologa e docentee Romano Fistola, architetto, ...In unacentralità del Mezzogiorno, per questi territori serve una strategia comune per ...Aree Interne pubblicato da Piccola Industria Confindustria Campania in collaborazione con, sono ...In unacentralità del Mezzogiorno, per questi territori serve una strategia comune per ...Aree Interne pubblicato da Piccola Industria Confindustria Campania in collaborazione con, sono ...

UniSannio: nuova offerta formativa per il Dipartimento di Ingegneria anteprima24.it

Amministrative, con la prima rilevazione delle ore 12 il Sannio fa registrare un dato del 15,70%, di poco superiore alla media regionale (14,46) ma lontano a quello di cinque anni fa che fu superiore ...Grottaminarda. Circa 200, tra studenti e studentesse degli istituti superiori della Valle Ufita, hanno partecipato stamattina alla giornata di orientamento, organizzata da Unisannio, in collaborazion ...