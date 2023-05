Una zia che viveva all’estero ti ha lasciato l’eredità? Ecco come incassarla | procedure da seguire e tasse da pagare

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 15 maggio 2023) Avete scoperto che un parente vi haun’eredità mariceverla se la sua residenza era? Attenzione alla procedura e alle regole dascrupolosamente Scoprire di essere i destinatari di un’eredità lasciata da un parente comporta la presa in carico di determinaterelative, in particolare, al pagamento delle imposte riguardanti i beni mobili ed immobili che si andranno a ricevere. Si tratta di somme che, nel caso in cui il parente scomparso risiedeva in Italia, prevedono una tassazione ma cosa accade invece nel caso in cuiprovenga da un Paese estero? Se il parente o “de cuius” risiedeva fuori dai confini nazionali infatti potrebbero venire a mutare le regole riguardanti la tassazione.incassare ...